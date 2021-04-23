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Боец Шаблий проведет дебютный поединок в Bellator против Дэвиса

ТАСС
7 часов назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шаблий проведет дебютный поединок в организации Bellator против британца Альфи Дэвиса. Об этом ТАСС сообщили в организации.
"Шаблий проведет бой против Дэвиса 21 мая", - сказал собеседник агентства.
Шаблий ранее выступал в организациях Fight Nights Global и Pro FC. На его счету 19 побед и три поражения. В послужном списке Дэвиса 14 побед, 3 поражения.
MMA,Александр Шаблий,
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