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Чимаев намекнул, когда проведёт следующий бой в UFC

Чемпионат.com
1 час назад
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, намекнул, что следующий бой проведёт в августе.
Cледующий бой Чимаева в UFC пройдет в августе
Фото: InstagramInstagram
«Август», — написал Чимаев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором он стреляет.
Ранее Чимаев намекнул, что его следующим соперником может стать Ник Диаз. Диаз не выходил в октагон с января 2015 года, после того как его бой с Андерсоном Силвой признали несостоявшимся. Чимаев не так давно был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал его не бросать большой спорт.
MMA,Хамзат Чимаев,Рамзан Кадыров,
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