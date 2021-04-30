Cледующий бой Чимаева в UFC пройдет в августе

Ранее Чимаев намекнул, что его следующим соперником может стать Ник Диаз. Диаз не выходил в октагон с января 2015 года, после того как его бой с Андерсоном Силвой признали несостоявшимся. Чимаев не так давно был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
лично убеждал его не бросать большой спорт.