Боец Джефф Монсон стал обманутым дольщиком в Сочи

Боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон , который в 2018 году получил российское гражданство, потерял деньги на недвижимости. Он вложился в сочинский жилкомплекс (ЖК) и стал обманутым дольщиком.

Фото: адр из видео / YouTube-канал Телеканал Искра-ВЭКТ Воскресенск адр из видео / YouTube-канал Телеканал Искра-ВЭКТ Воскресенск

Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный сочинец». На опубликованном видео видно, что бывший боец, а ныне депутат городской думы подмосковного Красногорска Джефф Монсон присутствует на собрании обманутых дольщиков ЖК «Горизонт», который строился в Сочи. Сообщается, что 50-летний спортсмен купил в здании квартиру, но ключей от неё так и не получил, так как фирма-застройщик обанкротилась.

Сам Монсон официально эти сведения пока не комментировал. При этом в группе обманутых покупателей недвижимости в соцсети «ВКонтакте» некоторые пользователи говорят, что Монсон не приобретал квартиру в ЖК, а на собрание пришёл как неравнодушный человек, желающий помочь.

Застройщик с криминальным прошлым

Согласно данным на сайте «Горизонта», жилкомплекс должны были построить ещё в 2018 году. Его описывали как инновационный комплекс премиум-класса на берегу моря. В него должны были войти семиэтажный дом из 13 подъездов, теннисный корт, спа-салоны, детские площадки, зоны отдыха и паркинг. Стоимость апартаментов с видом на море начиналась от 180 000 рублей за 1 кв. м, с видом на горы — от 120 000 рублей за 1 кв. м.

Однако работы по возведению ЖК приостановили якобы из-за превышения заявленной в документах этажности. Вскоре компания обанкротилась, а число обманутых дольщиков составило около 1000 человек.

Строительством комплекса занималась компания «Ново-ГрадЪ». До 2015 года эта фирма выступала партнёром международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Компанией владел некий Анзор Пруидзе , которому принадлежало ещё несколько других строительных компаний.

Летом 2019 года Пруидзе признали виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами дольщиков, а также в причинении имущественного ущерба и крупном отмывании денег. На аферах со строительным бизнесом мужчина украл больше 217 млн рублей. Суд приговорил его к пяти годам колонии.

Пруидзе не помогли его связи в российском шоу-бизнесе. Пока он сидел в СИЗО , ожидая приговора, за него пытался заступиться певец Григорий Лепс . Исполнитель даже обратился с личным поручительством в краевой суд, но это не сработало.

Монсон в России

В мае 2018 года стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Джеффу Монсону.

«Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое России!» — поблагодарил тогда боец президента.

Кроме российского гражданства Монсон получил паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики и Абхазии.

Сейчас боец живёт в Красногорске с женой Евгенией и дочерью. Спортивная карьера осталась в прошлом: теперь он занимается проблемами города в статусе депутата, уделяя особое внимание обманутым дольщикам.