Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Боец Джефф Монсон стал обманутым дольщиком в Сочи

Секрет Фирмы
5 часов назад
Боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон, который в 2018 году получил российское гражданство, потерял деньги на недвижимости. Он вложился в сочинский жилкомплекс (ЖК) и стал обманутым дольщиком.
Боец Джефф Монсон стал обманутым дольщиком в Сочи
Фото: адр из видео / YouTube-канал Телеканал Искра-ВЭКТ Воскресенскадр из видео / YouTube-канал Телеканал Искра-ВЭКТ Воскресенск
Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный сочинец». На опубликованном видео видно, что бывший боец, а ныне депутат городской думы подмосковного Красногорска Джефф Монсон присутствует на собрании обманутых дольщиков ЖК «Горизонт», который строился в Сочи. Сообщается, что 50-летний спортсмен купил в здании квартиру, но ключей от неё так и не получил, так как фирма-застройщик обанкротилась.
Сам Монсон официально эти сведения пока не комментировал. При этом в группе обманутых покупателей недвижимости в соцсети «ВКонтакте» некоторые пользователи говорят, что Монсон не приобретал квартиру в ЖК, а на собрание пришёл как неравнодушный человек, желающий помочь.

Застройщик с криминальным прошлым

Согласно данным на сайте «Горизонта», жилкомплекс должны были построить ещё в 2018 году. Его описывали как инновационный комплекс премиум-класса на берегу моря. В него должны были войти семиэтажный дом из 13 подъездов, теннисный корт, спа-салоны, детские площадки, зоны отдыха и паркинг. Стоимость апартаментов с видом на море начиналась от 180 000 рублей за 1 кв. м, с видом на горы — от 120 000 рублей за 1 кв. м.
Однако работы по возведению ЖК приостановили якобы из-за превышения заявленной в документах этажности. Вскоре компания обанкротилась, а число обманутых дольщиков составило около 1000 человек.
Строительством комплекса занималась компания «Ново-ГрадЪ». До 2015 года эта фирма выступала партнёром международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Компанией владел некий Анзор Пруидзе, которому принадлежало ещё несколько других строительных компаний.
Летом 2019 года Пруидзе признали виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами дольщиков, а также в причинении имущественного ущерба и крупном отмывании денег. На аферах со строительным бизнесом мужчина украл больше 217 млн рублей. Суд приговорил его к пяти годам колонии.
Пруидзе не помогли его связи в российском шоу-бизнесе. Пока он сидел в СИЗО, ожидая приговора, за него пытался заступиться певец Григорий Лепс. Исполнитель даже обратился с личным поручительством в краевой суд, но это не сработало.

Монсон в России

В мае 2018 года стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Джеффу Монсону.
«Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое России!» — поблагодарил тогда боец президента.
Кроме российского гражданства Монсон получил паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики и Абхазии.
Сейчас боец живёт в Красногорске с женой Евгенией и дочерью. Спортивная карьера осталась в прошлом: теперь он занимается проблемами города в статусе депутата, уделяя особое внимание обманутым дольщикам.
Последний бой Монсон провёл в 2016 году. В январе 2021 года он завершил карьеру бойца, после чего открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга. «Матч ТВ» писал, что присутствие Монсона на турнире или семинаре может стоить $7500.
MMA,Анзор Пруидзе,Григорий Лепс,Джефф Монсон,Владимир Путин,ФСИН,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители