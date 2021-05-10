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Минеев назвал Исмаилова трусом и заложником мнения толпы

RT на русскомиещё 3
10 часов назад
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе, назвал трусом своего следующего соперника Магомеда Исмаилова.
"Боится сказать правду": Минеев об Исмаилове
Фото: fighttime.rufighttime.ru
«Я считаю Исмаилова заложником мнения толпы и в какой-то мере трусом. Я считаю, что он боится сказать себе правду. Боится сказать правду себе и всем о том, что он в первом нашем бою был неубедителен, что он его не выиграл. Он это сам понимает. Он ищет поддержку своих земляков, постоянно соглашается с мнением большинства, а своё мнение, которое у него есть, не может выразить открыто. Не может выразить уважение ко мне, поскольку многие из его земляков ему этого не простят. Он прекрасно знает, что я дрался с ним одной рукой, но спустя три года нигде этого не сказал. Он сильный боец и сильный оппонент, но доблести я в нём не увидел. Человек после боя начал ныть и какой-то бред говорить. Поэтому я могу сказать, что он не доблестный человек, назвать его трусом, потому что Исмаилов боится признаться себе и другим, что где-то оплошал. Считаю, что сила в том, чтобы принимать себя, свои ошибки, победы и поражения на одном уровне. Не радоваться им, но и не плакать сильно», — заявил Минеев в интервью YouTube-каналу Fight Show.
Первый бой Минеева и Исмаилова, который состоялся на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года, завершился вничью. Повторный поединок между ними состоится 1 октября.
Ранее владелец Fight Nights высказался о победе Шлеменко над Сантосом.
MMA,Магомед Исмаилов,Владимир Минеев,
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