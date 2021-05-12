Конор Макгрегор впервые стал самым богатым спортсменом мира

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор впервые занял первое место в списке самых богатых спортсменов мира, по версии журнала Forbes.

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По данным издания, экс-чемпион UFC за последний год заработал $180 млн. Большую часть дохода Макгрегор получил от продажи контрольного пакета акций своего бренда виски Proper No. Twelve. Сделка принесла спортсмену и другим соучредителям около $600 млн.

Около $8 млн Макгрегор заработал на рекламных контрактах. В частности, он продвигал бренд спортивной одежды Roots of Fight и видеоигру Dystopia: Contest of Heroes. Ещё $22 млн спортсмен получил непосредственно за бои в октагоне.

До сих пор Макгрегор попадал в рейтинг Forbes только один раз. В 2018 году он занял в нём четвёртое место с доходом $99 млн. Большую часть этой суммы спортсмен получил за проигранный боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером. Его сопернику тогда за один вечер досталось $275 млн, по итогам того года боксёр в четвёртый раз возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала.

В 2020 году в тройку лидеров по доходам среди спортсменов также вошли два футболиста — Лионель Месси (испанская «Барселона», $97 млн) и Криштиану Роналду (итальянский «Ювентус», $70 млн).