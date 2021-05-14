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«Лучше год без секса, чем без драки»: откровения первой россиянки в BKFC

Мария Иванова
4 часа назад
Екатерина Макарова, ставшая первой россиянкой в американской лиге кулачных боев Bare Knuckle FC, допустила, что может «втащить» мужчине, если сильно захочется. С Макаровой побеседовал портал News.ru.
«Лучше год без секса, чем без драки»: откровения первой россиянки в BKFC
Фото: InstagramInstagram
Как писал «Рамблер», ранее Макарова провела два кулачных боя для компании TopDog. В первом она победила, второй завершился вничью. На счету 30-летней спортсменки восемь поединков ММА, четыре победы и три поражения.
В конце апреля стало известно, что она подписала эксклюзивный контракт с Bare Knuckle FC. Макарова рассчитывает, что ее дебют в BKFC состоится летом.
В беседе с News.ru она рассказала о своей жизни до спорта: она училась в колледже милиции, но на работу не взяли «по здоровью».
«Потом они мне, спустя какое-то время, предложили работать в этой сфере, но я уже была одной ногой в спорте, и график 5/2 мне никак не подходил», - отметила она.
Макарова допустила, что однажды может провести бой с мужчиной - если найдет в этом «какую-то выгоду» или при «диком желании втащить определенному мужчине».
Спортсменка рассказала, что интернет-поклонники могут заинтересовать ее, посоветовав книгу или поделившись мудрой мыслью, но сейчас отношения для нее - не самое главное. По словам Макаровой, она скорее выберет год без секса, чем год без боев и тренировок.
«Да хоть два года, это не самое страшное в жизни!» - заключила она.
MMA,Екатерина Макарова,
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