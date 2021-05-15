Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Хабиб выложил пост в поддержку Палестины

Газета.Ru
3 часа назад
Российский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram пост в поддержку Палестины. Хабиб опубликовал фотографию из Иерусалима.
Хабиб призвал молиться за "притесненных палестинцев"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Дай Аллах нам всем понимания и правильного пути. Не забывайте молитвы за наших притесненных палестинцев в эти тяжелые для них времена ", - написал спортсмен.
Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны из сектора Газа было выпущено более 200 ракет.
В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
Ранее нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и другим мировым лидерам с просьбой помочь урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Борис Джонсон,Мохамед Салах,ЦАХАЛ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители