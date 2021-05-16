Сестра Шевченко впервые в карьере проиграла досрочно

Бразилец Рожериу Бонторин (17-3) победил единогласным решением судей американца Мэтта Шнелла (15-6) в поединке в весе до 62 кг на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США).

Фото: Shevchenko Antonina/vk.com Shevchenko Antonina/vk.com

Бойцы крайне осторожно вели поединок в стойке. Более высокий Шнелл поначалу уверенно перестреливал соперника с дистанции, но постепенно Бонторин стал тревожить его жёстким правым хуком. К середине боя у американца стали проходить комбинации, за счёт которых он закрепил своё преимущество. Бонторину оставалось чаще бросаться на соперника, который его легко проваливал.

В заключительной пятиминутке бразилец действовал активнее, а его соперник постоянно отступал, словно играя на удержание счёта, чем вызвал негодование наполненной зрителями арены. В середине третьего раунда Бонторин потряс соперника серией жёстких ударов у сетки, а затем перевёл бой в партер, где продолжил добивание, и окончательно забрав концовку боя. В итоге судьи отдали победу Бонторину со счётом 30:27 (двое) и 29:28.

Сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко Антонина проиграла удушением треугольником во втором раунде американке Андреа Ли.