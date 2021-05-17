Кадыров порекомендовал не писать оскорбления в соцсетях «ради хайпа», призвав не политизировать спорт и не увязывать его с национальностью. Он подчеркнул, что ему было интересно позвать Нурмагомедова в свой клуб «Ахмат» и посмотреть на итог боев его представителей с чемпионом UFC.
Нурмагомедов завершил профессиональную бойцовскую карьеру осенью 2020 года. В своем последнем поединке с Джастином Гейджи он защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, завоеванный в 2018 году. Всего на счету 32-летнего уроженца Дагестана в UFC 29 побед в 29 поединках.