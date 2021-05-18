Емельяненко предрек камбэк Хабиба из-за денег

«Организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков. Он лучший в организации UFC, он доказал это всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его», — сказал Кадыров накануне.
«В словах Кадырова о том, что Хабиб — проект UFC, есть истина. Хабиб всегда дрался не со сложными бойцами, а с легкими. Таких выбирал себе. У него был один сложный соперник: Конор Макгрегор. Да и тот чуть переоценил себя. А остальные бойцы вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз — неизвестно»,— цитирует Емельяненко портал «ВсеПроСпорт».
«Мне кажется, он вернется. И деньги имеют свойство кончаться, и родственников у него много, и предложения заманчивые поступают. Форму набрать не очень сложно и долго, особенно если есть опыт и запас прочности.
Зачем он дрался? Чтобы получить тарелку и уйти с ринга? Нет, чтобы отстаивать ее. Хабиб молодой. Он точно начинал заниматься по нашим с братом видео. Куда Нурмагомедов сейчас уходит, если мы еще деремся? Я себя молодым считаю в тяжелом весе, а он куда спешит завершать карьеру? Рановато. Надо еще потерпеть, подраться, молодежь в спортзал притащить. На него миллионы смотрят. Они хотят, чтобы он дальше выступал, представлял республику и побеждал», — добавил Емельяненко.
«Пусть подерутся в рамках UFC. Правда, Хабиб может не пойти на бой ввиду боязни проиграть. Вроде ушел чемпионом. Его удерживает от возвращения тот факт, что он может испортить свою идеальную статистику. У него есть такой страх. Но если встанет финансовый вопрос, Хабиб будет выходить уже не за пояс, а за деньги»,— отметил Емельяненко, подчеркнув, что Чимаев в схватке с Хабибом может одержать победу, если тот «попадет точно в бороду и нокаутирует» Орла.