Емельяненко предрек камбэк Хабиба из-за денег

Почти семь месяцев прошло с момента, как Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Чемпионский пояс легкого дивизиона UFC, который дагестанский Орел удерживал на протяжении 2,5 лет, уже нашел своего нового хозяина в лице ветерана MMA Чарльза Оливейры, а разговоры о российском бойце все равно не утихают. Свою руку к этому приложил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который недавно назвал Нурмагомедова «проектом» Даны Уайта и его промоушена. В прямом эфире своего Instagram чиновник утверждал, что доминирование Хабиба в Абсолютном бойцовском чемпионате было связано именно с политикой промоушена, который зарабатывал деньги на победах спортсмена, не имевшего достойного соперника, и что в бойцовском клубе Кадырова «Ахмат» Нурмагомедов точно не имел бы такого преимущества.