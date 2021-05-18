Известный видеоблогер Джейк Пол, который успешно провёл несколько боксёрских поединков, признался, что ведёт переговоры с UFC. По словам Пола, он не связан ни с какой организацией контрактными обязательствами.

«Я являюсь свободным агентом. Думаю, что так должно быть у всех бойцов. Стрёмно, когда эти молодые ребята, чемпионы, связаны контрактными обязательствами. Они фактически принадлежа

Они принадлежат Дане Уайту, но не получают адекватных денег и боёв, которые хотят. Это большая проблема.

Посмотрите на Арианни Селесте, она ринг-гёрл, да? Как так получается, что она зарабатывает больше денег, чем некоторые бойцы, которые рискуют жизнью в октагоне.