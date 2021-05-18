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Блогер Джейк Пол рассказал о переговорах с UFC

Чемпионат.com
2 часа назад
Известный видеоблогер Джейк Пол, который успешно провёл несколько боксёрских поединков, признался, что ведёт переговоры с UFC. По словам Пола, он не связан ни с какой организацией контрактными обязательствами.
«Я являюсь свободным агентом. Думаю, что так должно быть у всех бойцов. Стрёмно, когда эти молодые ребята, чемпионы, связаны контрактными обязательствами. Они фактически принадлежа
Они принадлежат Дане Уайту, но не получают адекватных денег и боёв, которые хотят. Это большая проблема.
Посмотрите на Арианни Селесте, она ринг-гёрл, да? Как так получается, что она зарабатывает больше денег, чем некоторые бойцы, которые рискуют жизнью в октагоне.
Переговоры с UFC идут. Насколько я знаю, менеджер Камару Усмана уже ведёт переговоры с Уайтом. Мне это интересно. Пока это всё, что я могу сказать», — сказал Пол в подкасте Чейла Соннена.
MMA,Усман Камара,
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