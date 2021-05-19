Милонов: Хабиб не допустит "всякое гейство" на экраны

«Неплохо! Хорошая идея. Хотя в Дагестане проблем с культурой нет, по крайней мере в кино не показывают гадкие фильмы с мужчиной в роли феи.
Не знаю, какой из Хабиба может получиться министр культуры Дагестана, но его, например, можно включить в состав экспертной комиссии Минкульта, чтобы он не допускал всякое гейство на экраны. Хабибу точно не придется объяснять, почему не стоит показывать трансгендерную «Золушку».
Хабиб как-то высказывался против концертов Егора Крида и это неудивительно, против него вообще все выступают, потому что творчество Крида — абсолютное уродство», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.