Нурагомедов отказался от боя за $100 млн

Бывший экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не согласился участвовать в поединке с Флойдом Мейвезером, американским боксером. Как сообщает портал Sportskeeda, за бой Хабиба предлагали $100 млн.
Он отказался из-за данного матери обещания завершить карьеру. Нурмагомедов не исключил, что может вернуться в спорт с ее разрешения.
Менеджер спортсмена отметил, что в силу вероисповедания боец не может нарушить обещание, данное матери.
«Он происходит из мусульманской культуры, мы очень уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери», - сказал представитель Нурмагомедова.
Как сообщал «Рамблер», боец ММА принял решение о завершении карьеры после поединка с Конором Макгрегором. Нурмагомедов планирует открыть школу единоборств и тренировать там детей. Последнее время он больше находится рядом с семьей.