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Волков высказался о геях в MMA

Lenta.ruиещё 1
6 часов назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков высказался о геях в единоборствах. Слова спортсмена прозвучали в ролике «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.
Волков высказался о геях в MMA
Фото: ReutersReuters
32-летний тяжеловес признался, что не хотел бы вступать в борьбу с соперником-гомосексуалистом. Однако он отметил, что не станет отказываться от поединков с бойцами нетрадиционной сексуальной ориентации.
«В контракте нет пункта "не быть геем". Как профессионал буду драться. Это уже от менеджера зависит — сможет он меня от подобных боев уберечь или нет», — заявил Волков.
26 июня россиянину предстоит поединок с Сирилом Ганом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В феврале Волков одержал победу над Алистаром Оверимом.
Волков выступает в UFC с ноября 2016-го. Всего на счету российского бойца 33 победы при восьми поражениях.
MMA,Алистар Оверим,Александр Волков,
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