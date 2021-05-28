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Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым

Lenta.ru
2 часа назад
Президент промоушена Eagle FC и троюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Шамиль Зауров рассказал о том, что конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и спортсменом улажен. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Конфликт между Нурмагомедовым и Кадыровым улажен
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Зауров заявил, что вопрос о том, является ли Нурмагомедов проектом UFC или нет, исчерпан.
«Больше эту тему поднимать не будем. Рамзан Ахматович высказал свое мнение, ничего такого в его словах не было», — отметил он, добавив, что Нурмагомедов уже все всем доказал и ушел из спорта.
13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC и упрекнул спортсмена в том, что тот не выступал под российским флагом. Политик признался, что готов предложить дагестанцу любые деньги за поединок с представителем «Ахмата».
Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Рамзан Кадыров,
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