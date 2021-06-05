В Москве прошел Кубок президента России по самбо

Юбилейный турнир. В Москве прошел 15-й по счету Кубок президента Российской Федерации по самбо. Особый формат подчеркивает мастерство лучших в мире спортсменов. В чем особенность – расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Сергей Поляков

Фото: Официальный сайт президента РФ Официальный сайт президента РФ

В каждой стране есть виды спорта, которые особенно близки людям с национальной чертой. В США – бейсбол, в Канаде – хоккей, в Японии – дзюдо, а в России – самбо. Спортивное достояние.

Кубок президента России – одно из самых престижных и зрелищных соревнований по самбо. Его традиционно проводят в формате «стенка на стенку». То есть побеждает команда, по сумме баллов, по итогам поединков в восьми весовых категориях.

«В нашем календаре, милицейском, назовем это так, это самая вершина в борьбе самбо. Мы уже в четвертый раз его завоевываем. Очень тяжело каждый раз, очень высокая конкуренция. Она для нас всегда показатель нашей работы», – сказал тренер команды МВД России по самбо Руслан Гасымов.

Такой формат придуман специально для силовых структур. Они на страже закона и безопасности людей. Наука самозащиты для них и часть профессии, и инструмент личностного роста. Самбо не только учит обороне, но и формирует характер: стойкость, выносливость, дисциплину.

Первый международный турнир по самбо прошел в 68-м году. Тогда советский стиль – «борьбы в куртках» – стал популярным во всем мире. Его признает и Международный олимпийский комитет. Вполне возможно, в ближайшем будущем самбо станет частью олимпийской программы.

«Популярность самбо с каждым годом и каждым днем растет. Последний чемпионат мира, который проходил в Сербии. Просмотров было огромное количество, я сам поразился, около 30 миллионов. На всех площадках», – отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.