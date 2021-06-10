"Я быстро их прикончу": Экс-чемпион UFC вызвал на бой братьев Пол

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжелом весе Витор Белфорт из Бразилии вызвал на бой братьев Пол. По словам бойца, он готов сразиться с Джейком и Логаном в один вечер.

"Я подерусь с ними обоими в одну ночь и сделаю это лучше, чем Мейвезер. Сначала приходит один, а когда он устанет, заходит второй", - заявил 44-летний боец изданию Bjpenn.com.

Белфорт также обратился к организаторам турнира Triller Fight Club, в ходе которого он проведёт бой с блогером Тарзаном из США, пригласить братьев Пол.

"Я быстро их прикончу. До восьмого раунда они не дотянут. Потому что всем нужно развлечение, а чтобы развлечься, это должно быть по-настоящему", - добавил спортсмен.

Последний поединок в UFC Витор Белфорт провел в мае 2018 года, проиграв нокаутом Лиото Мачиде. В 2006 году боец уже проводил поединок по правиламм бокса, тогда ему удалось победить своего оппонента.