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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Я быстро их прикончу": Экс-чемпион UFC вызвал на бой братьев Пол

Елена Прошина
1 час назад
Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжелом весе Витор Белфорт из Бразилии вызвал на бой братьев Пол. По словам бойца, он готов сразиться с Джейком и Логаном в один вечер.
"Я подерусь с ними обоими в одну ночь и сделаю это лучше, чем Мейвезер. Сначала приходит один, а когда он устанет, заходит второй", - заявил 44-летний боец изданию Bjpenn.com.
Белфорт также обратился к организаторам турнира Triller Fight Club, в ходе которого он проведёт бой с блогером Тарзаном из США, пригласить братьев Пол.
"Я быстро их прикончу. До восьмого раунда они не дотянут. Потому что всем нужно развлечение, а чтобы развлечься, это должно быть по-настоящему", - добавил спортсмен.
Последний поединок в UFC Витор Белфорт провел в мае 2018 года, проиграв нокаутом Лиото Мачиде. В 2006 году боец уже проводил поединок по правиламм бокса, тогда ему удалось победить своего оппонента.
7 июня в американском Майами блогер Логан Пол сразился с боксёром Флойдом Мейвезером. Победителя тогда выявить не удалось.
MMA,Пол Логан,
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