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Чемпионат Европы по футболу 2020

Российский боец Олейник проиграл поединок на турнире UFC

ТАССиещё 2
7 часов назад
Россиянин Алексей Олейник проиграл молдавско-украинскому бойцу Сергею Спиваку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 25, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Российский боец Олейник проиграл поединок на турнире UFC
Фото: © AP Photo/Frank Franklin II© AP Photo/Frank Franklin II
Поединок в тяжелом весе завершился победой Спивака единогласным решением судей.
Олейнику 43 года, в смешанных единоборствах он выступает с 1996 года, на его счету 76 боев (59 побед, 16 поражений, 1 ничья), он потерпел третье поражение подряд. В UFC выступает с 2014 года.
На счету 26-летнего Спивака 13 побед и 2 поражения в ММА.
MMA,Алексей Олейник,
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