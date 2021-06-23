Волков: не принял бы в подарок от Собянина Mercedes

«Mercedes от мэра Москвы Сергея Собянина за победу в следующем бою? Надеюсь, этого не будет. Я бы такие подарки не стал принимать. Не хотел бы. Меня устраивает машина, которая у меня есть сейчас. Я не стремлюсь к избыточно красивой жизни. Я самодостаточный в этом и могу сам заработать на тот автомобиль, который мне понадобится. Вот если бы открыли американское посольство в России, чтобы не летать в Казахстан, то для меня это было бы существеннее Mercedes. Это уже не к Собянину вопрос, а к ситуации в мире, но надеюсь, что в будущем всё наладится», — сказал Волков в интервью Sport24.