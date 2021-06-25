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Чемпионат Европы по футболу 2020

Тренер Нурмагомедова: Хабиб скучает по боям

Чемпионат.comиещё 3
6 часов назад
Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что его подопечный соскучился по боям.
Тренер Нурмагомедова: Хабиб скучает по боям
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES
«Думаю, Хабиб снова хочет драться. Он скучает по тренировкам, скучает по боям. Наши отношения выходят далеко за рамки тренера и подопечного, мы как семья, потому что вместе росли и развивались. Когда дрался его двоюродный брат Абубакар, он сказал, что скучает по этому чувству. У меня есть ощущение, что он ностальгирует по этому чувству, адреналину перед выходом в октагон. Это сложно заменить в обычной жизни.

Я не говорил с ним о том, есть ли у него мыли о возвращении. Что я точно знаю, так это то, что его связь с матерью очень сильна, а её слово важно для него. Он должен получить от неё благословение. Так что, как бы он ни хотел вернуться, без благословения этого не произойдёт. Он не ослушается матери», — приводит слова Хавьера Мендеса CageSidePress.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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