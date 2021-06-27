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Чемпионат Европы по футболу 2020

Российский боец Волков проиграл французу Гану на турнире UFC

ТАССиещё 1
5 часов назад
Россиянин Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Боец Волков проиграл французу Гану
Фото: InstagramInstagram
Бой продлился все пять раундов. Ган победил единогласным решением судей: 50-45, 50-45, 49-46.
Волкову 32 года, он выступает в тяжелой весовой категории. На счету россиянина 33 победы и девять поражений. Гану 31 год. Француз провел девять поединков, в каждом из которых одержал победу.
MMA,Александр Волков,
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