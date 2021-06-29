Сириль Ган оспорит временный титул UFC

Изначально Льюис должен был драться с чемпионом UFC Франсисом Нганну, однако француз камерунского происхождения не успеет подготовиться к этому сроку, о чём уведомил организацию. В результате принято решение разыграть временный чемпионский титул между Льюисом и Ганом.