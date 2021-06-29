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Обидчик Волкова оспорит временный титул UFC

News.ru
22 минуты назад
Обидчик Александра Волкова в последнем бою французский боец Сириль Ган оспорит титул временного чемпиона Ultimate FIghting Championship (UFC) в тяжёлом весе с американцем Дерриком Льюисом на турнире в Хьюстоне 7 августа. Об этом сообщает ESPN.
Сириль Ган оспорит временный титул UFC
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Изначально Льюис должен был драться с чемпионом UFC Франсисом Нганну, однако француз камерунского происхождения не успеет подготовиться к этому сроку, о чём уведомил организацию. В результате принято решение разыграть временный чемпионский титул между Льюисом и Ганом.
Ган получил статус претендента благодаря победе единогласным решением судей над Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе. Бой Льюиса и Гана станет главным событием турнира UFC 265.
Как сообщалось ранее, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова Иван Банников назвал безумием вердикт судей, отдавших победу французу Сирилю Гану.
MMA,Александр Волков,
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