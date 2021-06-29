Мужчина упал на пол без сознания. Видео инцидента выложил тренер по муай-тай Мика Браун.

На счету 37-летнего Шиллинга 4 победы и 6 поражений в ММА и 23 победы и 9 поражений в профессиональном кикбоксинге.