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Чемпионат Европы по футболу 2020

Экс-боец Bellator наглухо нокаутировал пьяного мужчину в баре

Спорт-Экспресс
1 час назад
Бывший боец Bellator, известный кикбоксер американец Джо Шиллинг в баре нокаутировал одним ударом пьяного мужчину в баре.
Мужчина упал на пол без сознания. Видео инцидента выложил тренер по муай-тай Мика Браун.
На счету 37-летнего Шиллинга 4 победы и 6 поражений в ММА и 23 победы и 9 поражений в профессиональном кикбоксинге.
MMA,Видео,Джо Шиллинг,
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