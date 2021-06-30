Амагов одолел Лемоса нокаутом в первом раунде

Один короткий и неуловимый удар принёс Азамату Амагову $ 50 тыс.

Фото: VK.COM/ACAMMA VK.COM/ACAMMA

29 июня в Сочи прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 125. В главном поединке вечера россиянин Абдурахман Дудаев одолел бразильца Франсиско де Лиму Мачиеля техническим нокаутом в первом раунде. И этот бой не стал единственным запоминающимся в тот вечер. В андеркарде публика увидела странный нокаут в исполнении Азамата Амагова, отправившего на настил бразильца Уилкера Лемоса в конце второй минуты первого раунда.

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Причём у обоих бойцов хороший счёт боёв: Амагов одержал 11 побед и потерпел два поражения, а у Лемоса — девять побед при одном поражении. То есть по этому критерию можно сделать вывод, что в Россию привезли не джорнимена, а боеспособного соперника. В их схватке ожидалось противостояние стилей, так как Азамат является «ударником», у которого 50% побед нокаутом, а Лемос — мастер джиу-джитсу, у которого пять из девяти викторий одержаны сабмишеном.

Бой начался с лоу-киков Азамата, один из которых подхватил бразилец. Таким образом, контроль в бою ушёл к мастеру джиу-джитсу из Бразилии, пытавшемуся перевести схватку в партер. Однако Азамат смог устоять на одной ноге, прижавшись к клетке. Благодаря безуспешному броску Лемоса, Амагов смог выбраться из его захвата, переведя бой в партер, но мастер джиу-джитсу на то и мастер, чтобы выбираться из удержаний ударников.

Так бой перешёл обратно в стойку, где всё быстро закончилось: Уилкер нанёс правый лоу-кик, а Азамат ответил лёгким ударом слева в челюсть, который отправил бразильца на канвас. Как только россиянин начал добивать бразильца, рефери поединка Максим Протасов поспешил остановить бой. Очевидно, Лемос был возмущён таким исходом, потому что он находился в сознании. И поэтому не ожидал такой преждевременной остановки. А при оглашении финального вердикта бразилец поднимал руку, как будто он победил.

Но, похоже, кроме Лемоса, так никто не думал. В комментариях под видео нокаута на странице АСА в «Инстаграме» все наперебой хвалили Амагова.

«Ты что творишь, старый?» — спросил у Азамата новобранец UFC Ринат Фахретдинов. «Еле-еле тронул. Видимо, точно в челюсть», — написал другой подписчик лиги АСА. «Достойный», — добавил ещё один пользователь сети. «Кажется удар такой медленный, а сила большая. Как так? Хорошо, что выиграл», — написал другой болельщик.

В целом, невзирая на разговоры о лёгкости и неуловимости удара, Азамат одержал заслуженную победу. Именно такие панчи-фантомы часто приводят к нокаутам. Сами бойцы частенько отмечают, что нокаутирующий удар тот, который попросту не видишь. Видимо, здесь был именно такой случай.