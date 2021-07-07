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Макгрегор показал подготовку к бою с Порье

Газета.Ruиещё 13
3 часа назад
Боец UFC Конор Макгрегор показал подготовку к бою с американцем Дастином Порье. Поединок между ирландцем и американцем состоится 10 июля на турнире UFC 264.
Макгрегор показал подготовку к бою с Порье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Отлично поработал сегодня», — написал Макгрегор в своем Twitter.
Первый бой между ними прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.
Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.
Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены в Лас-Вегасе (T-Mobile Arena), которая вмещает около 20 тысяч зрителей.
Ранее Конор Макгрегор записал голосовое сообщение для американского бойца Дастина Порье, с которым ирландец проведет поединок.
MMA,Дана Уайт,Конор Макгрегор,
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