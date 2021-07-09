Хабиб ответил Макгрегору, заявившему, что россиянин ничего не сделал в спорте

Макгрегор провел в UFC 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.