Хабиб ответил Макгрегору, заявившему, что россиянин ничего не сделал в спорте

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова ирландского бойца UFC Конора Магкрегора.
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«В этом спорте нет ничего лучше, чем затащить соперника на глубину океана, показать им, кем они являются на самом деле, и заставить их сдаться», — написал Нурмагомедов в комментариях к соответствующему посту в Instagram ESPN MMA.
Ранее Конор Макгрегор жестко высказался о Хабибе Нурмагомедове, назвав его маленькой крысой.
На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом Конора Макгрегора.
Макгрегор провел в UFC 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».
В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.