Спасти упавшую звезду: как Конор может избежать поражения

Главное бойцовское событие этого лета вовсе не какой-то титульный бой, а поединок самого знаменитого бойца современности Конора Макгрегора со своим недавним обидчиком Дастином Порье. В третьем бою соперники должны расставить все точки над i. В случае поражения Макгрегор уже не сможет считаться топ-звездой UFC и получать рекордные гонорары. Но самое печальное, что в него не верит почти никто: ни коллеги, ни букмекеры, ни даже Хабиб Нурмагомедов . Разбираемся, почему вопреки всему Макгрегор может победить.

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Статистика и эксперты против Конора

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Если оставить за скобкой друга ирландца Артёма Лобова и ещё нескольких бойцов средней руки, большинство легендарных чемпионов, а среди них Генри Сехудо , Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье считают фаворитом именно соперника Конора. Во втором бою Дастин Порье уничтожил переднюю ногу ирландца лоу-киками, а затем нокаутировал лишённую подвижности мишень во втором раунде. На стороне американца из Луизианны и букмекеры, считающие, что у Порье шансы на победу чуть предпочтительнее, в процентах примерно 55 на 45.

Наконец, беспощадная статистика трилогий почти не оставляет шансов Ноториусу. В восьми из девяти случаев в третьем бою в октагоне побеждал тот из соперников, который выигрывал второй бой. Исключением стал лишь Би-Джей Пенн, проигравший второй бой Мэтту Хьюзу из-за травмы. Эксперты отмечают, что Конор потерял былую мотивацию, почти не совершенствуется и пытается выехать на старом багаже, но всё же сходятся во мнении, что исход третьего боя будет зависеть, в первую очередь, от состояния ирландца. Если он смог учесть ошибки и провёл лучший лагерь в карьере, ему по-прежнему хватит сил, чтобы остановить опасного соперника.

При этом считается, что шансы на успех у него есть только в случае блицкрига. Если Конор как в первых двух боях будет перебивать Дастина за счёт скорости рук, то сможет добить его в первом раунде, и это будет едва ли не единственный его шанс на победу. Выносливость и умение затащить бой в глубокие воды — явно не фишка Макгрегора, в то время как его соперник умеет терпеть и одерживать волевые победы. Даже в бою с Нурмагомедовым ему удалось доставить чемпиону больше неприятностей, чем Макгрегору.

UFC нужны звёзды

Дэйна Уайт всегда подчёркивал, что он — главная звезда лиги и именно выстроенная им система, а не конкретные яркие личности, делают UFC столь успешным проектом. А потому все звёзды, пытавшиеся плыть против течения и конфликтовать с начальством, оказывались в проигрыше. При этом лиге нужны лояльные яркие личности, а за их лояльность им готовы позволять чуть больше, чем другим. К примеру, Нурмагомедов мог спокойно защищать титул раз в год, а Нганну отказались ждать даже до осени и решили разыграть временный титул. С дефицитом ярких звёзд, образовавшимся после ухода Нурмагомедова, Джонса и Сехудо, лига будет до последнего цепляться за Конора, а потому им нужна его победа, чтобы снова вывести на титул в лёгком весе и продать более миллиона PPV.

Вряд ли у Уайта есть возможность влиять на результат напрямую, но в вопросах судейства и контроля со стороны атлетической комиссии Невады у Конора будет преимущество. При этом он всё ещё достаточно хорош, чтобы самому добыть эту победу. Во втором бою действительно могла иметь место недооценка соперника и отсутствие внятного геймплана конкретно под Порье. Сейчас Макгрегор понимает, что дальше отступать некуда. Он мотивирован и готов извлечь из проигрыша уроки, как сделал это, проиграв Нейту Диасу . Во-вторых, у него есть харизма и умение настраиваться на решающие бои. Даже в безнадёжных поединках с Флойдом Мейвезером и Хабибом он был по-своему хорош и всё-таки заставил соперников потрудиться. А чтобы «дожать» Порье, нужно приложить гораздо меньше усилий.

Именно поэтому все желающие хайпануть на имени Конора и в красках рассказать, как его побьют в очередной раз и отправят спать, могут сесть в огромную лужу, когда ирландец предстанет в своём лучшем виде в этот уик-энд в Лас-Вегасе. И победа Конора станет победой всего спорта ММА, в котором так и не нашлось ему достойной замены.

Россиян ждёт непростая проверка

В рамках турнира выступят ещё два российских бойца, входящих в топ-15 в своих весовых категориях. 33-летний средневес Омари Ахмедов проиграл лишь один из восьми последних поединков и дрался на равных с недавним претендентом на титул в среднем весе Исраэлем Адесаньей, однако в бою с ровесником-бразильцем Брэдом Тавересом россиянина считают андердогом. При этом бразилец никогда не побеждал топовых бойцов и не имеет в своём арсенале каких-то очевидных козырей. Его сложно назвать нокаутёром или борцом более высокого уровня, чем любой дагестанский мастер, коим является Ахмедов. Единственным его шансом является слабый бензобак россиянина, который его не раз подводил, в том числе и в недавнем бою с американцем Крисом Уэйдманом . Однако таких соперников, как Таварес, Омари уже побеждал и способен сделать это вновь.