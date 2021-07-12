Рекордсмена ММА нашли мертвым в тюремной камере

Бывший боец смешанного стиля Трэвис Фултон найден мертвым в тюремной камере. 44-летний американец, являющийся рекордсменом по количеству боев в ММА, покончил жизнь самоубийством через повешение.

Фото: mmaboxing.ru mmaboxing.ru

В день смерти Фултон договорился со следствием и признал себя виновным по двум из четырех предъявленных ему обвинений — в сексуальной эксплуатации и хранению детской порнографии.