Рекордсмена ММА нашли мертвым в тюремной камере

Бывший боец смешанного стиля Трэвис Фултон найден мертвым в тюремной камере. 44-летний американец, являющийся рекордсменом по количеству боев в ММА, покончил жизнь самоубийством через повешение.
Фото: mmaboxing.rummaboxing.ru
В день смерти Фултон договорился со следствием и признал себя виновным по двум из четырех предъявленных ему обвинений — в сексуальной эксплуатации и хранению детской порнографии.
На протяжении карьеры Фултон провел в ММА 320 боев, в которых одержал 255 побед. Свой последний поединок боец провел в апреле 2019 года на турнире M-1 Global, победив удушением во втором раунде Шеннона Рича.