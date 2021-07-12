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Чемпионат Европы по футболу 2020

Рекордсмена ММА нашли мертвым в тюремной камере

Просто Про Спортиещё 1
53 минуты назад
Бывший боец смешанного стиля Трэвис Фултон найден мертвым в тюремной камере. 44-летний американец, являющийся рекордсменом по количеству боев в ММА, покончил жизнь самоубийством через повешение.
Рекордсмена ММА нашли мертвым в тюремной камере
Фото: mmaboxing.rummaboxing.ru
В день смерти Фултон договорился со следствием и признал себя виновным по двум из четырех предъявленных ему обвинений — в сексуальной эксплуатации и хранению детской порнографии.
На протяжении карьеры Фултон провел в ММА 320 боев, в которых одержал 255 побед. Свой последний поединок боец провел в апреле 2019 года на турнире M-1 Global, победив удушением во втором раунде Шеннона Рича.
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