ACA проведёт турнир в Сочи без зрителей

«Мы приняли решение провести турнир ACA 126 в Сочи без присутствия зрителей. Несмотря на то, что в регионе на текущий момент нет запретов на проведению массовых мероприятий, мы беспокоимся о наших зрителях, исходя из растущей статистики заболеваемости COVID-19. И поддерживаем администрацию Краснодарского края в её борьбе с распространением короновирусной инфекции.