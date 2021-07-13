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Чемпионат Европы по футболу 2020

ACA проведёт турнир в Сочи без зрителей

Чемпионат.com
1 час назад
Президент АСА Алексей Яценко сообщил, что организаторы турнира АСА 126 в Сочи приняли решение провести его без зрителей. Посмотреть турнир можно будет на PPV.
ACA проведёт турнир в Сочи без зрителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы приняли решение провести турнир ACA 126 в Сочи без присутствия зрителей. Несмотря на то, что в регионе на текущий момент нет запретов на проведению массовых мероприятий, мы беспокоимся о наших зрителях, исходя из растущей статистики заболеваемости COVID-19. И поддерживаем администрацию Краснодарского края в её борьбе с распространением короновирусной инфекции.
Приносим извинения всем болельщикам и надеемся, что все стабилизируется, мы вернёмся сильнее. Всем, кто купил билеты, деньги за них будут возвращены. Турнир 16 июля пройдёт в формате телевизионного шоу», — говорится в заявлении АСА.
Турнир будет проходить 16 июля. В главном поединке вечера титул чемпиона АСА в полутяжёлом весе оспорят россиянин Муслим Магомедов и казахстанец Евгений Егембердиев.
MMA,Муслим Магомедов,Алексей Яценко,
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