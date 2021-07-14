Хабиб: я один из величайших бойцов всех времен

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поведал о своем наследии в ММА.Отечественный боец заметил, что не хочет называть себя величайшим представителем смешанных единоборств."Величайший? Нет, я один из величайших... Я на одном уровне с Федором Емельяненко, Андерсоном Силвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном и Жоржем Сен-Пьером. Я поставил свое имя на этот уровень", — передает слова Хабиба ESPN.Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после доминирующей победы над Джастином Гэтжи.Россиянин ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29-0).