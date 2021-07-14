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Чемпионат Европы по футболу 2020

Хабиб: я один из величайших бойцов всех времен

РИА Новостииещё 7
47 минут назад
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поведал о своем наследии в ММА.
Хабиб: я один из величайших бойцов всех времен
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отечественный боец заметил, что не хочет называть себя величайшим представителем смешанных единоборств.
"Величайший? Нет, я один из величайших... Я на одном уровне с Федором Емельяненко, Андерсоном Силвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном и Жоржем Сен-Пьером. Я поставил свое имя на этот уровень", — передает слова Хабиба ESPN.
Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после доминирующей победы над Джастином Гэтжи.
Россиянин ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29-0).
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