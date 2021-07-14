Нурмагомедов отверг возвращение в MMA

В том же интервью он напомнил, что специально связывался со своим менеджером Али Абдель-Азизом, чтобы ускорить процесс освобождения пояса чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов завершил выступления еще осенью 2020-го. В последнем поединке он победил Джастина Гейджи.