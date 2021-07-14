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Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возвращении в MMA

Lenta.ru
31 минуту назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возвращении к активным выступлениям. Интервью опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.
Нурмагомедов отверг возвращение в MMA
Фото: ТАССТАСС
Журналист ESPN Бретт Окамото описал Нурмагомедову возможное развитие событий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), допустив поражение соратника россиянина Ислама Махачева в титульном поединке.
«Вернусь ли я в таком случае, чтобы доказать, что лучший? Нет. Раньше говорили "Хабиб тайм", если Чарльз Оливейра удержится на вершине, я скажу: "Чарльз тайм". Порадуюсь за него», — отметил Нурмагомедов.
В том же интервью он напомнил, что специально связывался со своим менеджером Али Абдель-Азизом, чтобы ускорить процесс освобождения пояса чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов завершил выступления еще осенью 2020-го. В последнем поединке он победил Джастина Гейджи.
Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках. Чемпионский пояс он завоевал в бою с Элом Яквинтой, а затем трижды его защитил, досрочно выиграв у Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гейджи.
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