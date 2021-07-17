Шлеменко ответил на призыв Моргенштерна выйти на бой

Моргенштерн и Шлеменко не раз обменивались репликами через СМИ. Очередные высказывания рэпера вызвали бурную реакцию в спортивном сообществе — сначала он предложил запретить ММА, а затем заявил, что готов выйти на бой против Шлеменко за гонорар в $20 млн.