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Шлеменко рассказал, сколько секунд продлился бы его бой с Моргенштерном

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко спрогнозировал, сколько продлился бы его потенциальный бой с рэпером Моргенштерном.
Шлеменко ответил на призыв Моргенштерна выйти на бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Это же смешно, я же профессиональный спортсмен, в отличие от Моргенштерна. Бой бы продлился ноль секунд. По причине того, что вряд ли он вообще состоится. Тем более что сумма им была названа такая, которую вряд ли кто-то заплатит", — приводит слова бойца NEWS.ru.
Моргенштерн и Шлеменко не раз обменивались репликами через СМИ. Очередные высказывания рэпера вызвали бурную реакцию в спортивном сообществе — сначала он предложил запретить ММА, а затем заявил, что готов выйти на бой против Шлеменко за гонорар в $20 млн.
В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. Ранее Александр Шлеменко объяснил, почему критически относится к популярности рэпера Моргенштерна.
MMA,Александр Шлеменко,
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