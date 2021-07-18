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Чемпионат Европы по футболу 2020

Экс-чемпион UFC назвал Макгрегора идиотом

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ти Джей Диллашоу высказал свое мнение об ирландце Коноре Макгрегоре, передает Sportskeeda. "Макгрегор роет себе яму. Он продолжает выкладывать странные видео, выдумывать оправдания. Он выглядит полным идиотом. Мне хочется поддержать его, ведь он упал на самое дно", - сказал Диллашоу. Между Дастином Порье и Конором Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно. Ранее бывший тренер бойца Жоржа Сен-Пьера сравнил Макгрегора с животным.
Экс-чемпион UFC назвал Макгрегора идиотом
Фото: Газета.RuГазета.Ru
MMA,Конор Макгрегор,
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