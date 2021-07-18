Экс-чемпион UFC назвал Макгрегора идиотом

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ти Джей Диллашоу высказал свое мнение об ирландце Коноре Макгрегоре
, передает Sportskeeda. "Макгрегор роет себе яму. Он продолжает выкладывать странные видео, выдумывать оправдания. Он выглядит полным идиотом. Мне хочется поддержать его, ведь он упал на самое дно", - сказал Диллашоу. Между Дастином Порье и Конором Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно. Ранее бывший тренер бойца Жоржа Сен-Пьера сравнил Макгрегора с животным.