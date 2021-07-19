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Чемпион мира по ММА погиб в Узбекистане

News.ruиещё 1
17 минут назад
Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана Мурод Хантураев умер в результате ДТП. Об этом сообщает «Вестник Кавказа».
Чемпион мира по ММА погиб в ДТП
Фото:  Sputnik / Табылды Кадырбеков Sputnik / Табылды Кадырбеков
Смертельная авария случилась в полдень, 19 июля, в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Отмечается, что Хантураев не справился с управлением, его BMW X5 столкнулся с Lacetti, а затем вылетел с трассы на огромной скорости. 34-летий спортсмен скончался на месте, его пассажир получил травмы и был госпитализирован.
Хантураев начал профессиональную карьеру бойца в 2013 году. Всего в его активе 12 боев, в 10 из которых одержал победу.
Пост вице-президента Федерации ММА Узбекистана он занял в 2019 году.
Два года назад рестлер из Мексики, профессиональный боец Сесар Гонсалес, известный как Серебряный Король, скончался во время боя в Лондоне.
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