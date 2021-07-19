Чемпион мира по ММА погиб в ДТП

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана Мурод Хантураев умер в результате ДТП. Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков Sputnik / Табылды Кадырбеков

Смертельная авария случилась в полдень, 19 июля, в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Отмечается, что Хантураев не справился с управлением, его BMW X5 столкнулся с Lacetti, а затем вылетел с трассы на огромной скорости. 34-летий спортсмен скончался на месте, его пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Хантураев начал профессиональную карьеру бойца в 2013 году. Всего в его активе 12 боев, в 10 из которых одержал победу.

Пост вице-президента Федерации ММА Узбекистана он занял в 2019 году.