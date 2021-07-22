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Олимпиада-2020

«Мы оба красим ногти и в одном весе». Российская боксёрша вызвала на бой Моргенштерна

Чемпионат.comиещё 4
1 час назад

Российская боксёрша Ангелина Семёнова отреагировала на подписание контракта известного рэп-исполнителя Моргенштерна с промоушеном Hardcore FC MMA, предложив ему провести бой с ней.

Российская боксёрша вызвала на бой Моргенштерна
Фото: InstagramInstagram

«Моргенштерн в Hardcore MMA. Я считаю, это круто! Только если против тебя Алиш. Выйдет хотя бы крепкий середнячок твоего веса, ты быстро ляжешь и уже не встанешь! Ноль шансов на победу.

Так что давай, выходи против меня! Мы оба красим ногти, популярны в интернете, и ты даже со мной в одной весовой категории. Может быть, у тебя будет маленький шанс, если будешь хорошо готовиться. Хотя я всё равно планирую выиграть.

Так что, хватит ли у тебя смелости выйти против девушки и не проиграть?» — написала Семёнова на своей странице в «Инстаграме».

MMA,
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