Белорусский спортсмен Кудин попросит помилования у Лукашенко

Экстрадированный из РФ и находящийся под арестом белорусский спортсмен, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин заявил, что готов понести наказание за свои правонарушения, совершенные в ходе акций протеста в августе 2020 года, а также будет просить помилования у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Фото: Facebook Facebook

"За ту ситуацию, которая со мной произошла в августе 2020 года, я готов понести наказание и готов искупить свою вину", - сказал Кудин на видео, которое распространил в пятницу Telegram-канал ОНТ.

Кудин заявил, что находится в СИЗО 1 в Минске, его жизни ничто не угрожает, чувствует он себя хорошо.

"Также в моих планах просить помилования у Александра Григорьевича Лукашенко и в будущем представлять и прославлять свою страну", - говорит Кудин.