Соннен: UFC нужно организовать поединок Чендлера и Гэтжи

«Полностью согласен с Чендлером. Этот бой должен состояться. Я не знаю, что сейчас происходит с Гэтжи. Я слышал разное, вплоть до слов Даны Уайта на одной из пресс-конференций, что он поставит Гэтжи в титульный бой. Так что сейчас для Джастина открыт весь мир. Я не знаю, что он делает и с чем связано отсутствие активности. Возможно, у него травма или ему не хватает мотивации. Это всегда возможно, но об этом никто не скажет. Чендлер прав, этот бой нужно делать. Это был бы один из самых эпичных боёв в истории. Эти парни выйдут и устроят настоящую войну. Это парни, которые отказываются отступать и никогда не боятся поражения», — сказал Соннен в эфире своего подкаста.