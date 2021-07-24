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Соннен: UFC нужно организовать поединок Чендлера и Гэтжи

Чемпионат.com
1 час назад

Бывший боец, аналитик ММА Чейл Соннен считает, что UFC нужно организовать поединок Майкла Чендлера и Джастина Гэтжи.

Соннен: UFC нужно организовать поединок Чендлера и Гэтжи
Фото: ТАССТАСС

«Полностью согласен с Чендлером. Этот бой должен состояться. Я не знаю, что сейчас происходит с Гэтжи. Я слышал разное, вплоть до слов Даны Уайта на одной из пресс-конференций, что он поставит Гэтжи в титульный бой. Так что сейчас для Джастина открыт весь мир. Я не знаю, что он делает и с чем связано отсутствие активности. Возможно, у него травма или ему не хватает мотивации. Это всегда возможно, но об этом никто не скажет. Чендлер прав, этот бой нужно делать. Это был бы один из самых эпичных боёв в истории. Эти парни выйдут и устроят настоящую войну. Это парни, которые отказываются отступать и никогда не боятся поражения», — сказал Соннен в эфире своего подкаста.

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