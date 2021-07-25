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Олимпиада-2020

Артём Лобов завершил карьеру после разгромного поражения

News.ru
24 минуты назад

Бывший боец UFC и BKFC, друг Конора Макгрегора Артём Лобов заявил о завершении спортивной карьеры. Он сказал об этом после проигранного боя в лиге кулачных боёв MAHATCH.

Лобов завершил карьеру после разгромного поражения
Фото: rushammer/instagram.comrushammer/instagram.com

В запланированном на пять раундов поединке на голых кулаках Лобов противостоял украинцу Денису Беринчику, чемпиону мира по боксу WBO International и серебряному призёру Олимпийских игр. Бой начался на равных, Беринчик шёл вперёд, Лобов отвечал атаками. Но с концовки второго раунда украинец стал забирать инициативу и всё больше попадать. В один момент Артём Лобов встал, он оказался не готов к темпу соперника и перестал успевать. Рефери дважды отсчитывал бойцу нокдаун, и после четвёртого раунда угол Артёма Лобова остановил бой.

Лобов заявил, что «будет завязывать». Беринчик же рассматривает вариант ещё раз выступить в поединке без перчаток.

Ранее Василий Ломаченко, товарищ Беринчика по олимпийской сборной 2012 года, вернулся после поражения и уверенно победил японца Масайоши Накатани.

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