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Хабиб назвал лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, кто из современных боксёров, по его мнению, является лучшим вне зависимости от весовой категории. Как считает Хабиб, таковым можно считать чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Близок к нему по уровню мастерства бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.

Хабиб назвал лучшего боксера
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я уверен, что Тайсон Фьюри лучший. Он выступает в тяжёлом весе и до сих пор остаётся непобеждённым. Фьюри всегда добивался успеха. Мне кажется, что очень близки к нему Канело, Усик, Кроуфорд — каждый из них дышит ему в спину. Но я считаю, что Тайсон Фьюри самый лучший. Это моё мнение», — сказал Нурмагомедов на канале ESNEWS в YouTube.

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