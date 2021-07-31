Хабиб назвал лучшего боксера

«Я уверен, что Тайсон Фьюри лучший. Он выступает в тяжёлом весе и до сих пор остаётся непобеждённым. Фьюри всегда добивался успеха. Мне кажется, что очень близки к нему Канело, Усик, Кроуфорд — каждый из них дышит ему в спину. Но я считаю, что Тайсон Фьюри самый лучший. Это моё мнение», — сказал Нурмагомедов на канале ESNEWS в YouTube.