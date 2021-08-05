Александр Емельяненко подпишет контракт на новый бой

«Летим в Москву подписывать контракт на бой!» — написал в своём Instagram Емельяненко, прикрепив фото с менеджером Азаматом Бостановым.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи он был нокаутирован средневесом Магомедом Исмаиловым.