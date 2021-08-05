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Олимпиада-2020

Александр Емельяненко заявил, что вскоре подпишет контракт на новый бой

RT на русскомиещё 1
39 минут назад

Российский боец Александр Емельяненко смешанных единоборств анонсировал подписание контракта на новый бой.

Александр Емельяненко подпишет контракт на новый бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Летим в Москву подписывать контракт на бой!» — написал в своём Instagram Емельяненко, прикрепив фото с менеджером Азаматом Бостановым.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи он был нокаутирован средневесом Магомедом Исмаиловым.

Ранее Нурмагомедов заявил, что знает имя соперника Емельяненко на турнире Bellator в Москве.

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Емельяненко,
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