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«С бойцами UFC». Хабиб опубликовал новый пост в «Инстаграме»

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме». На фотографии Хабиб предстал с Исламом Махачевым, Зубайрой Тухуговым и Камару Усманом.

Хабиб опубликовал фото с бойцами UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С бойцами UFC», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.

Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

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