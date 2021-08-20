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Макгрегор может перейти в средний вес

Спорт-Экспресс
1 час назад

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что может подняться в средний вес. Кроме того, ирландец отметил, что его восстановление идет хорошо.

Макгрегор может перейти в средний вес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Снимки показали, что все идет отлично. Восстановление идет с опережением графика, это отличные новости от моего врача, — цитирует Макгрегора MMAJunkie. - Кажется, что кость уже срослась. В лодыжке хорошие ощущения. Я уже снял жесткий сапог и надел шлепанцы. Это отличный знак. Да и вообще я в отличной форме. Ничего не закончено. Я пока разогреваюсь. Я все еще свеж и неуязвим. Вам меня не достать."

Все постепенно. С нетерпением жду возвращения. Я слежу за тем, что говорят все эти дураки. Вы же знаете этого мелкого средневеса, Келвина Гастелума. Я физически крупнее него, однако он выступает в среднем весе. Поэтому я намерен подниматься. Посмотрим, что будет на весах, и от этого будем отталкиваться. День за днем".

Напомним, Макгрегор получил перелом ноги в бою с Дастином Порье на UFC 264. В самом конце первого раунда он неудачно наступил на ногу и сломал ее. После поединка ирландец заявил, что у него хроническая травма ноги.

Это был уже третий их совместный бой. Счет стал 2-1 в пользу Порье.

MMA,Конор Макгрегор,
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