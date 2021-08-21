Емельяненко проведет четыре боя за четыре месяца

"Бой с Минеевым пока не согласован, но речь идет о конце декабря, — сказал Бостанов на пресс-конференции журналистам. — У нас жесткий график: четыре боя за четыре месяца. Мы сейчас еще ведем переговоры с Дациком. Сентябрь — Артем Тарасов, в октябре-ноябре Джиган или Дацик в зависимости от очереди, а в декабре Минеев" — приводит слова Бостанова Metaratings.ru.