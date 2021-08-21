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Емельяненко проведет четыре боя за четыре месяца

Газета.Ru
1 час назад

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца Александра Емельянко, заявил, что его клиент проведет четыре боя до конца 2021 года.

Емельяненко проведет четыре боя за четыре месяца
Фото: instagram.com/alexemelyanenko/instagram.com/alexemelyanenko/

"Бой с Минеевым пока не согласован, но речь идет о конце декабря, — сказал Бостанов на пресс-конференции журналистам. — У нас жесткий график: четыре боя за четыре месяца. Мы сейчас еще ведем переговоры с Дациком. Сентябрь — Артем Тарасов, в октябре-ноябре Джиган или Дацик в зависимости от очереди, а в декабре Минеев" — приводит слова Бостанова Metaratings.ru.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. Емельяненко - бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Александр Емельяненко назвал случайностью свое последнее поражение.

MMA,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,
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