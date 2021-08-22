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Олимпиада-2020

«Наложил в штаны»: Макгрегор назвал бойца, которого боится Нурмагомедов

News.ru
58 минут назад

Ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA) Конор Макгрегор обрушился с критикой в Twitter на экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за то, что тот якобы избегал под разными предлогами боя с Дональдом Серроне.

Макгрегор обвинил Нурмагомедова в трусости
Фото: InstagramInstagram

Ты наложил в штаны перед Серроне. Три раза бегал от него. Твой отец, упокой, Господь, его душу, не мог поверить своим глазам, как я разделал Серроне, — заявил Макрегор.

Он возмутился, что Нурмагомедов проявил неуважение сначала к Серроне, а затем и к бывшему чемпиону UFC Жозе Альдо. По словам Макгрегора, россиянин просто струсил перед Серроне. Впрочем, и Альдо он назвал бойцом «в сто раз круче Нурмагомедова».

Такая эмоциональная реакция последовала на пресс-конференцию Нурмагомедова, которая состоялась 18 августа. На ней россиянин призвал поклонников единоборств посмотреть на Конора, который дрался с Серроне и тогда выглядел как лев. Однако при выходе в октагон с «нормальными бойцами он выглядел испуганной курицей». Топ-соперники показывают, чего стоит боец, а не бой с Серроне, заметил чемпион.

11 июля в Лас-Вегасе прошёл бой Макгрегора с Порье. Ирландец не смог продолжить поединок после первого раунда из-за перелома ноги. Победа, таким образом, досталась Порье. Он выиграл у Конора дважды в трёх поединках и стал претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, которым владеет Чарльз Оливейра.

MMA,Чарльз Оливейра,Жозе Альдо,Дональд Серроне,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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