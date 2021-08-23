Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему в карде турнира памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова не будет ни одного из его братьев. Турнир пройдёт в Москве 17 сентября.

«Всех Нурмагомедовых забрали американцы. Молодые есть, но они не готовы к профессионалам. Нурмагомедовых не будет на турнире, но все будут в зале, все близкие и родные», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, Умар и Абубакар Нурмагомедовы выступают в UFC, Усман Нурмагомедов — в Bellator.