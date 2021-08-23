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«Всех Нурмагомедовых забрали американцы». Хабиб — о турнире памяти отца

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему в карде турнира памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова не будет ни одного из его братьев. Турнир пройдёт в Москве 17 сентября.

«Всех Нурмагомедовых забрали американцы. Молодые есть, но они не готовы к профессионалам. Нурмагомедовых не будет на турнире, но все будут в зале, все близкие и родные», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, Умар и Абубакар Нурмагомедовы выступают в UFC, Усман Нурмагомедов — в Bellator.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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