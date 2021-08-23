Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Нурмагомедов призвал Роналду поменять клуб

Lenta.ru
1 час назад

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно будущего португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Отрывок из интервью опубликован в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Нурмагомедов призвал Роналду поменять клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

32-летний Нурмагомедов считает, что Роналду должен поменять команду.

«Переход в "Пари Сен-Жермен"? Нет, там уже хватает звезд. Но куда-нибудь в Англию... Это было бы интересно», — заявил он.

17 августа Роналду выступил с заявлением в своем Instagram, где призвал журналистов перестать спекулировать на тему его будущего. Он подчеркнул, что распространение слухов негативно влияет на клубы, упоминаемые в материалах СМИ. Таковой была реакция португальца на новости о его возможном возвращении в мадридский «Реал».

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 29 побед в 29 поединках. Он трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов не раз признавался в любви к футболу. Боец — болельщик мадридского «Реала» и неоднократно бывал на матчах клуба.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Криштиану Роналду,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители