Нурмагомедов призвал Роналду поменять клуб

«Переход в "Пари Сен-Жермен"? Нет, там уже хватает звезд. Но куда-нибудь в Англию... Это было бы интересно», — заявил он.

17 августа Роналду выступил с заявлением в своем Instagram, где призвал журналистов перестать спекулировать на тему его будущего. Он подчеркнул, что распространение слухов негативно влияет на клубы, упоминаемые в материалах СМИ. Таковой была реакция португальца на новости о его возможном возвращении в мадридский «Реал».