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Кевин Ли: «Хабиб никогда не дрался с по-настоящему великим борцом»

Sports.ruиещё 5
1 час назад

Легковес UFC Кевин Ли порассуждал на тему карьеры экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Кевин Ли: «Хабиб никогда не дрался с по-настоящему великим борцом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я чертов жук – как только я положил на тебя глаз, я уже на тебе. Ничто из того, что происходит, не может убедить Нурмагомедова вернуться.

Он тот парень, с которым я хочу испытать себя. Да, он великий чемпион и все такое, но люди сейчас начинают понимать, что на самом деле в его карьере не было проблем, с которыми он мог бы столкнуться, чтобы действительно стать великим на все времена.

Хабиб никогда не дрался с по-настоящему великим борцом. Люди оглядываются на его карьеру и видят ее такой, какая она есть.

Немного разочаровывает, что я не смог подраться с Хабибом или Исламом Махачевым. Иногда я говорю слишком много, но мне кажется, что у них хороший менеджер Али Абдель-Азиз. Он умный человек, и он часто видел меня рядом. Он делал все возможное, чтобы держать своих бойцов на правильном пути.

Вижу, как Хабиб играет в футбол. Так что, кто знает, может быть, я возьму футбольный мяч и пну в него, а потом мы сможем провести матч один на один», – сказал Ли.

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