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Хабиб отреагировал на переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Газета.Ru
1 час назад

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на переход португальца Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».

Хабиб отреагировал на переход Роналду в "МЮ"
Фото: InstagramInstagram

В сториз Instagram Хабиб сделал репост записи о трансфере футболиста.

«Если вы не знаете», — написал боец.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

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