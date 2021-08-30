Тренер братьев Емельяненко сравнил удары Федора и Александра

Александр Мичков, тренирующий российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко и работавший с его братом Александром, сравнил удары спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ» Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

По словам специалиста, у Федора удар жесткий, а Александр бьет тяжело. Мичков добавил, что кулак Емельяненко-старшего отскакивает от соперника, а его брат продавливает и проламывает то место, куда бьет. «Его на лапах тяжелее держать было, трещало все: от макушки до пяток», — отметил специалист.

Мичков — мастер спорта СССР по боксу. Братья Емельяненко начали тренироваться у него в начале нулевых. В 2012 году Александр Емельяненко прекратил сотрудничество с тренером, а его старший брат занимается под руководством специалиста по сей день.