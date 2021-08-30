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Тренер братьев Емельяненко сравнил удары Федора и Александра

Lenta.ru
46 минут назад

Александр Мичков, тренирующий российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко и работавший с его братом Александром, сравнил удары спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тренер братьев Емельяненко сравнил удары Федора и Александра
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

По словам специалиста, у Федора удар жесткий, а Александр бьет тяжело. Мичков добавил, что кулак Емельяненко-старшего отскакивает от соперника, а его брат продавливает и проламывает то место, куда бьет. «Его на лапах тяжелее держать было, трещало все: от макушки до пяток», — отметил специалист.

Мичков — мастер спорта СССР по боксу. Братья Емельяненко начали тренироваться у него в начале нулевых. В 2012 году Александр Емельяненко прекратил сотрудничество с тренером, а его старший брат занимается под руководством специалиста по сей день.

44-летний Федор Емельяненко провел 46 боев на профессиональном уровне. Он одержал 39 побед, потерпел шесть поражений, а один бой был признан несостоявшимся. В активе 40-летнего Александра Емельяненко 37 боев. Он выиграл 28 из них, в восьми уступил, а один поединок свел вничью.

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