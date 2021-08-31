Ветеран ММА скончался в возрасте 30 лет

30 августа скончался ветеран смешанных единоборств (ММА) Кайл Рейес. Ему было 30 лет. Об этом сообщает MMAJunkie.

Рейес перенес операцию по восстановлению разорванного левого бицепса. В течение 24 часов инфекция вызвала коллапс легкого. 27 августа был запущен сбор средств на GoFundMe, но инфекция распространилась на другие органы.

"Он был здоров, пока ему не сделали операцию. Я не знаю, что, черт возьми, случилось", – написал боец UFC Тревин Джонс в своем Instagram.

В активе Рейеса было 15 побед и семь поражений. В своем последнем поединке Кайл уступил техническим нокаутом Биберту Туменову в феврале прошлого года на турнире ACA 104. Боец дебютировал в смешанных единоборствах 27 марта 2009 года. На турнире PXC 17 Рейес победил единогласным решением судей Кайла Агуона. Ранее на трассе в Волгоградской области четверо бойцов единоборств погибли в результате страшной аварии.